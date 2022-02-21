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1 час назад

«Координатами бомбоубежищ» начали торговать в российском городе близ Украины

Русская Планета

В Севастополе местный житель начал продавать «координаты бомбоубежищ» на фоне эскалации ситуации с Украиной и сообщений об обстрелах ДНР.

В Крыму начали торговать «координатами бомбоубежищ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина по имени Александр К. разместил предложение на сайте объявлений. По его собственным словам, он собирает данные о заброшенных зданиях, которые можно использовать как укрытие. За небольшую плату он готов поделиться накопленной им информацией.

«Цена зависит от размеров и сохранённости», — рассказал он в беседе с «Подъёмом», заверив, что обладает большим списком заброшенных домов.

«Есть люди, которые просто на металл берут. Уже человек 6-7 обратилось, спрос имеется», — отметил мужчина.

Москвичам рассказали о бомбоубежищах на случай войны

Впрочем, многие пользователи уже отметили, что данные о бомбоубежищах являются общедоступными, пишет «Подъём».

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