В Крыму начали торговать «координатами бомбоубежищ»

В Севастополе местный житель начал продавать «координаты бомбоубежищ» на фоне эскалации ситуации с Украиной и сообщений об обстрелах ДНР.

Мужчина по имени Александр К. разместил предложение на сайте объявлений. По его собственным словам, он собирает данные о заброшенных зданиях, которые можно использовать как укрытие. За небольшую плату он готов поделиться накопленной им информацией.