В Крыму начали торговать «координатами бомбоубежищ»

В Севастополе местный житель начал продавать «координаты бомбоубежищ» на фоне эскалации ситуации с Украиной и сообщений об обстрелах ДНР.
Мужчина по имени Александр К. разместил предложение на сайте объявлений. По его собственным словам, он собирает данные о заброшенных зданиях, которые можно использовать как укрытие. За небольшую плату он готов поделиться накопленной им информацией.
«Цена зависит от размеров и сохранённости», — рассказал он в беседе с «Подъёмом», заверив, что обладает большим списком заброшенных домов.
«Есть люди, которые просто на металл берут. Уже человек 6-7 обратилось, спрос имеется», — отметил мужчина.
Впрочем, многие пользователи уже отметили, что данные о бомбоубежищах являются общедоступными, пишет «Подъём».