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37 минут назад

Очереди из добровольцев выстроились в военкоматах Донецка

Елена Прошина

В военкоматах Донецка выстроились очереди из добровольцев. Как сообщает Readovka, корреспондент которой прибыл в один из призывных пунктов в Буденновском районе, к зданию приезжают мужчины разных возрастов и женщины, которые их провожают.

Очереди из добровольцев выстроились в военкоматах Донецка
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в добровольцы в основном идут люди с опытом боевых действий. На кадрах видно, что ко входу люди приезжают уже в обмундировании и со снаряжением.

Напомним, что после обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 19 февраля в ДНР и ЛНР была начата всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности.

При этом, если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат. Позднее, 21 февраля, в ЛНР также объявили добровольную мобилизацию для мужчин старше 55 лет.

Женщин и детей с территории ДНР и ЛНР массово эвакуируют в Россию.

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