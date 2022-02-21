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1 час назад

Во Франции модернизируют самоходные гаубицы

Lenta.ru

Французская группа компаний Nexter получила контракт на разработку модернизированного варианта самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR. Контракт на разработку CAESAR 6X6 Mk II предусматривает подготовку к серийному производству самоходных гаубиц до 2026 года. Об этом сообщили на сайте группы.

Во Франции модернизируют самоходные гаубицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2024 году Главное управление вооружений министерства вооруженных сил (Direction générale de l'armement, DGA) Франции закупит 33 CAESAR 6X6 Mk II и закажет модернизацию 76 машин французских военных или приобретет 109 САУ в новом исполнении. Это позволит поставить военным 109 модернизированных машин к 2031 году.

Модернизированная САУ сохранила шасси трехосного автомобиля Arquus Sherpa 5. Производитель улучшит подвижность и защиту экипажа самоходной гаубицы. Для этого CAESAR 6X6 Mk II оснастят бронированной кабиной с повышенным уровнем защиты. Также машина получит доработанную ходовую часть, новую трансмиссию и двигатель мощностью 460 лошадиных сил.

Самоходную гаубицу оснастят новой системой управления огнем и радиостанцией, а дополнительную защиту обеспечит система подавления каналов управления взрывными устройствами.

В январе самоходная гаубица CAESAR поразила цель на расстоянии 46 километров. Машина использовала активно-реактивные снаряды Excalibur в рамках тестовых стрельб.

В декабре 2021 года источники в Министерстве обороны России сообщили, что государственные испытания САУ «Коалиция-СВ» начнут в 2022 году.

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