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52 минуты назад

Обстрел ВСУ отключил вентилятор на шахте Донецка

Елена Прошина

В Донецке на шахте им. Скочинского из-за обстрела отключен вентилятор главного проветривания. Шахтеров эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС.

Обстрел ВСУ отключил вентилятор на шахте Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, в шахте находятся 266 человек, их оперативно выводят на поверхность. Пострадавших нет.

«В 12:00 произошла остановка вентилятора главного проветривания на шахте имени Скочинского, который как раз и дает проветривание всей шахты. Под землей было 266 человек, их оперативно выводят на поверхность. Работают горноспасатели», - сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» Петровского района погиб мирный житель – шахтер, который направлялся на работу. Позднее сообщили о гибели еще одного мирного жителя там же, в Петровском районе на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина.

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