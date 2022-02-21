Обстрел ВСУ отключил вентилятор на шахте Донецка

В Донецке на шахте им. Скочинского из-за обстрела отключен вентилятор главного проветривания. Шахтеров эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС .

Как уточняется, в шахте находятся 266 человек, их оперативно выводят на поверхность. Пострадавших нет.

«В 12:00 произошла остановка вентилятора главного проветривания на шахте имени Скочинского, который как раз и дает проветривание всей шахты. Под землей было 266 человек, их оперативно выводят на поверхность. Работают горноспасатели», - сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» Петровского района погиб мирный житель – шахтер, который направлялся на работу. Позднее сообщили о гибели еще одного мирного жителя там же, в Петровском районе на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина.