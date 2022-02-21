Украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт

Выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, здание полностью разрушено, однако пострадавших в инциденте нет.
Отмечается, что снаряд неустановленного образца попал в здание в 9:50 и был выпущен с территории Украины. Сам пункт находился в 150 метрах от российско-украинской границы. На месте работают саперы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию мирного населения в Россию, а 19 февраля — мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
Руководство самопровозглашенных республик сообщает о массовых обстрелах со стороны украинских силовиков — мины и снаряды попадают в жилые дома, школы, и инфраструктурные объекты.
Кроме того, ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе. 21 февраля диверсант попытался заложить взрывное устройство на донецком вокзале, однако подорвался на нем сам.