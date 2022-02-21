Украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт

Выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, здание полностью разрушено, однако пострадавших в инциденте нет.

Отмечается, что снаряд неустановленного образца попал в здание в 9:50 и был выпущен с территории Украины. Сам пункт находился в 150 метрах от российско-украинской границы. На месте работают саперы.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию мирного населения в Россию, а 19 февраля — мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Руководство самопровозглашенных республик сообщает о массовых обстрелах со стороны украинских силовиков — мины и снаряды попадают в жилые дома, школы, и инфраструктурные объекты.