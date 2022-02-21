Пистолет Макарова переделали в праздничный травмат

В России начались продажи нового травматического пистолета на базе ПМ. Выход новинки приурочен к Дню защитника Отчества.

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Новый пистолет называется PM PRO и рассчитан на использование 9-милиметрового патрона РА. Оружие сочетает надежность пистолета Макарова и возможность установки опционных прицельных приспособлений - посадочные места для них выполнены по стандарту Glock, отметили в концерне "Калашников".

Масса пистолета 750 граммов, он использует штатный магазин на восемь патронов, в стволе установлены два ограничительных штифта.