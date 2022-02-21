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58 минут назад

Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта

Елена Прошина

Взрыв произошел в районе донецкого аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам корреспондента, звук было слышно на расстоянии нескольких километров. Подробности происшествия и наличие пострадавших в инциденте обостряется.

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин и детей в Россию. 19 февраля власти заявили о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет.

По сообщениям ведомств самопровозглашенных республик, украинские силовики стянули к линии соприкосновения значительное количество военных и техники. Вооруженные силы Украины ведут обстрел территории ЛНР и ДНР.

ДНР сообщила о прорыве украинских диверсантов

Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе. 21 февраля диверсант попытался заложить взрывное устройство на донецком вокзале, однако подорвался на нем сам.

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