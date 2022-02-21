В Польше начались международные военные учения Saber Strike

Международные военные учения Saber Strike 22 ("Удар сабли - 22"), организованные под руководством командования Вооруженных сил США в Европе, начались в Польше. Об этом сообщило в понедельник Генеральное командование вооруженных сил республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"На плацу 17-й механизированной бригады в Медзыжече (Любушское воеводство на западе Польши - прим. ТАСС) состоялась церемония начала международных учений Saber Strike 22, - информировало командование. - В маневрах будут участвовать около 1,3 тыс. польских солдат и около 300 единиц техники, включая бронетранспортеры Rosomak".

Сценарий учений предусматривает перемещение американских подразделений из Германии в страны Балтии через территорию Польши. На полигоне в Бемове Писком (Варминьско-Мазурское воеводство на северо-востоке Польши - прим. ТАСС) состоятся совместные маневры польских военнослужащих и союзников.

Saber Strike - это ежегодные международные тактические учения, которые проводятся в Польше каждые два года. Их главная цель - подготовка к реагированию на региональные кризисы, повышение безопасности границ и противодействие угрозам.

Как подчеркивают в польской армии, "учения Saber Strike 22 будут проходить в соответствии с программой учений Вооруженных сил Польши на 2022 год". Сообщается, что такие маневры "планируются заблаговременно, не связаны с какой-либо текущей операцией и являются прекрасным примером совместных возможностей, показывая, что союзники и партнеры НАТО вместе сильнее".