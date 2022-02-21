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58 минут назад

В Польше допустили прибытие в страну новых сил США

RT на русскомиещё 3

США могут направить в Польшу дополнительные подразделения вооружённых сил. Об этом сообщил замглавы польского МИД Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

В Польше допустили прибытие в страну новых сил США
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Мы всё время говорим с Соединёнными Штатами, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран Восточного фланга НАТО. Также всё время мы говорим об увеличении американского военного присутствия. Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно», — цитирует его РИА Новости.

Накануне прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.

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