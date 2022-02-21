В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
50 минут назад

Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке

Елена Прошина

В самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли две школы в Донецке. Как сообщается в Telegram-канале народной милиции ДНР, в 105-й школе в Петровском районе были повреждены фасад и окна, в 56-й в Киевском районе — окна.

Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также снаряд попал в газовую трубу по улице Войкова, однако это не привело к возгоранию.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины в ночь на понедельник обстреляли запрещенными Минскими соглашениями снарядами район Коминтерново — по подсчетам народной милиции ДНР, было выпущено 12 снарядов и 50 мин. Отмечается, что в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий милиционер, еще один получил тяжелые ранения, двое – контужены

В ведомстве отметили, что были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений в ответ на обстрел ВСУ.

20 февраля украинские силовики обстреляли химзавод в Донбассе — по нему ВСУ выпустили восемь мин, по поселку Спартак — 12. Все снаряды калибром 120 миллиметров, что запрещено Минскими соглашениями.

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин и детей в Россию. 19 февраля власти заявили о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители