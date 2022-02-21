В самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли две школы в Донецке. Как сообщается в Telegram-канале народной милиции ДНР, в 105-й школе в Петровском районе были повреждены фасад и окна, в 56-й в Киевском районе — окна.

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Также снаряд попал в газовую трубу по улице Войкова, однако это не привело к возгоранию.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины в ночь на понедельник обстреляли запрещенными Минскими соглашениями снарядами район Коминтерново — по подсчетам народной милиции ДНР, было выпущено 12 снарядов и 50 мин. Отмечается, что в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий милиционер, еще один получил тяжелые ранения, двое – контужены

В ведомстве отметили, что были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений в ответ на обстрел ВСУ.

20 февраля украинские силовики обстреляли химзавод в Донбассе — по нему ВСУ выпустили восемь мин, по поселку Спартак — 12. Все снаряды калибром 120 миллиметров, что запрещено Минскими соглашениями.