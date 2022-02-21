В ЛНР объявили призыв добровольцев старше 55 лет

Напомним, что после обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 19 февраля в ДНР и ЛНР была начата всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат.