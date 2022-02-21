В ЛНР объявили призыв добровольцев старше 55 лет

Власти ЛНР объявили добровольный призыв для мужчин старше 55 лет. Как сообщает РИА Новости, соответствующие изменения в указ о мобилизации главы ЛНР Леонида Пасечника опубликовали на официальном сайте администрации.
Напомним, что после обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 19 февраля в ДНР и ЛНР была начата всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если житель республики не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат.
В свою очередь, женщин, детей и стариков эвакуируют автобусами на территорию России, через Ростовскую область. В ряде регионов страны, которые готовы принять беженцев из Донбасса, был введен режим ЧС для подготовки к обеспечению приезжих.