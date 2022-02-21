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1 час назад

Обновленный "Панцирь" получил высокоточную систему навигации

Российская Газета

Модернизированный комплекс ПВО "Панцирь-СМ" получил высокоточную систему навигации. Она разработана на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы мирового уровня и не имеет аналогов в России.

Обновленный "Панцирь" получил высокоточную систему навигации
Фото: Илья Максимов/РГИлья Максимов/РГ

Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Он отметил, что в ней сочетаются ключевые параметры современных систем ориентирования - высокая точность автономного определения углов, время готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. И в настоящее время ЗРПК, оснащенный новой системой навигации, проходит испытания.

Эксперты заявляют: применение высокоточной бесплатформенной инерциальной навигационной системы позволяет с максимальной точностью и скоростью навести пакет с реактивными снарядами. Кроме того, ЗПРК может автономно выполнять ориентацию и навигацию, в том числе при отсутствии сигналов со спутников. А это важно при действии средств радиоэлектронной борьбы.

"Панцирь" - зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Время его реакции - от 4 до 6 секунд. Обеспечивает защиту от массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия и беспилотников.

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