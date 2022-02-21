ВСУ обстреляли из минометов село в Донбассе

ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов, запрещенных по минским соглашениям, село Старомихайловка в Донецкой народной республике. Всего выпущено 14 мин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Как уточняется, атака произошла около 7 утра и велась со стороны Галицыновки. Всего было выпущено 14 мин запрещенного калибра 120 миллиметров.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, говорит о подготовке к силовым действиям.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник отмечал, что, обстреливая территорию ЛНР и ДНР из тяжелого оружия, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе.