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58 минут назад

ВСУ обстреляли из минометов село в Донбассе

Елена Прошина

ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов, запрещенных по минским соглашениям, село Старомихайловка в Донецкой народной республике. Всего выпущено 14 мин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

ВСУ обстреляли из минометов село в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, атака произошла около 7 утра и велась со стороны Галицыновки. Всего было выпущено 14 мин запрещенного калибра 120 миллиметров.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, говорит о подготовке к силовым действиям.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник отмечал, что, обстреливая территорию ЛНР и ДНР из тяжелого оружия, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе.

В свою очередь, глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев не планирует силовых акций и военных операций.

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