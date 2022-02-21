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1 час назад

Российский «Корнет-Д1» вышел на финальные испытания

Lenta.ruиещё 2

В России продолжают испытания нового самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д1». Авиадесантируемый комплекс на шасси боевой машины десанта БМД-4М вышел на финальные стрельбовые испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Российский «Корнет-Д1» вышел на финальные испытания
Фото: ТАССТАСС

«Холдинг "Высокоточные комплексы" приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания», — сообщили в госкорпорации.

Комплекс разработки Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») предназначен для поражения современной бронетехники. Дальность стрельбы модернизированного ПТРК составляет десять километров. Также комплекс может вести огонь по воздушным целям.

Ранее российские военные задействовали ПТРК «Корнет» в ходе учений «Союзная решимость-2022».

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал преимущества ПТРК «Корнет». Он отметил, что комплекс может преодолевать активную защиту танков с помощью парного пуска ракет.

Ранее в том же месяце заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов сообщил, что «Корнет» адаптировали к любому типу шасси. Комплекс размещают на двух телескопических мачтах.

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