В Британии нашли документ 1991 года о нерасширении НАТО

В национальном архиве Британии неожиданно нашлось еще одно доказательство нарушения Западом своих обещаний о нерасширении НАТО на Восточную Европу. Речь идет об отчете высокопоставленного немецкого дипломата по итогам встречи политдиректоров МИД ФРГ, Британии, США и Франции, которая состоялась 6 марта 1991 года в Бонне. Подробности узнал журнал Spiegel.

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Документ, найденный американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном, хранился под грифом "секретно". Он опровергает утверждения Запада о том, что Москва не получала никаких политических обещаний в процессе переговоров об объединении Германии.

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"Несколько недель назад генсек НАТО Йенс Столтенберг держался крайне самоуверенно. На вопрос о том, действительно ли в девяностые годы России давали заверения, что альянс не будет продвигаться на Восток, норвежец решительно ответил: "Это просто неправда, никогда не было такого обещания"... Многие западные политики, военные и журналисты говорят так же, как Столтенберг.... Однако их версия сомнительна", - констатирует немецкое издание, которое трудно заподозрить в пророссийских взглядах.

"Прошло пять месяцев, как объединилась Германия, не за горами был конец Варшавского договора. От политиков в Варшаве и Будапеште несколько месяцев поступали сигналы об их интересе к западному блоку. Однако британцы, американцы, немцы и французы, как свидетельствует документ, согласились, что членство в НАТО восточных европейцев неприемлемо", - отмечает Spiegel.

В частности, представитель Бонна Юрген Хробог передавал в депеше: "В ходе переговоров в формате "два плюс четыре" мы ясно дали понять, что не расширяем НАТО за пределы Эльбы (эксперты полагают, что тут имела место опечатка, и немецкий дипломат имел в виду Одер, по которому стала проходить восточная граница объединенной Германии. - Прим. "РГ"). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО". Требования Москвы "совпадают с официальной позицией канцлера Гельмута Коля и министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера в 1991 году", признает издание.

"И даже американцы в 1991 году видели ситуацию такой, какой ее представляет сегодня Путин. Согласно записке Хробога представитель США Раймонд Зайц заявил: "Мы дали понять Советскому Союзу на переговорах "два плюс четыре" и в других форматах, что мы не должны получить преимущество от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на Восток ни формально, ни неформально", - говорится в статье.