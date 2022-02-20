В ЛНР заявили о скором наступлении украинских войск

Вооруженные силу Украины (ВСУ) массово обстреливают из артиллерийских орудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.

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По его заявлению, украинские военные после подготовительных мероприятий «предприняли ряд агрессивных действий», и предположительно, готовятся к наступлению.

Ранее в ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.