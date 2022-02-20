CBS: российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину

Американский журналист телеканала CBS Дэвид Мартин заявил со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. Видео появилось в Twitter-аккаунте телеканала. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.

Фото: mil/vk.com mil/vk.com

У США есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать в своих секторах поля боя, — сообщил Мартин.

Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.