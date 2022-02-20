CBS: российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину

Американский журналист телеканала CBS Дэвид Мартин заявил со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. Видео появилось в Twitter-аккаунте телеканала. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.
У США есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать в своих секторах поля боя, — сообщил Мартин.
Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире этого же телеканала заявил, что Россия «не вторгалась на Украину», и планов такого рода «не существует». По его словам, Россия также не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.