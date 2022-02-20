СМИ: Жителей ДНР начали забирать с улицы на военную службу

СМИ сообщили, что в Донецке военная комендатура начала забирать мужчин призывного возраста с улиц городов. В интернете появились фото, на которых якобы военные и мужчины в форме беседуют с мирными жителями, просят у них паспорта, после чего сажают в грузовики и микроавтобусы и увозят.
Как утверждает Znak.com со ссылкой на жителя Донецка, его друга увезли люди в военной форме, когда тот пошел в магазин за продуктами.
«Друг вышел за хлебом, подлетели, говорят, садись и поехали. Он говорит, куда? На фронт. Повезло, что 16 лет, отец в отдел съездил и забрал его», — сказал житель.
Кадры стали поводом для горячих дискуссий в соцсетях. В паблике «Вконтакте» под названием «Типичный Донецк» многие пользователи скептически отнеслись к появившейся информации, некоторые даже увидели в ней намеренный «вброс» с украинской стороны. Однако часть пользователей рассказали, что подобные инциденты имели место.
«Не верю, наши ходят и ничего. Скорее всего, мобилизация бывших военнослужащих. Если зайдет сюда Украина, они не будут сортировать кто за кого. Пацанов наших жаль, уточню, это парней с ДНР, я украину сюда не жду»
«По фотке прям видно как ловят ... Вот же бредни для лохов ...»
«Похоже на место сбора военнообязанных. Тут все более подходит собирать, а не забирать»
«Я конечно не очевидец и не особо верю, чтоб силком заталкивали в машины и на войну принудительно». Да, каждый новый чел на вес золота, да, закон военного времени, да, встать на защиту своей земли. Но чтоб вот так... не верится».
«Это правда, сегодня приехали. Забрали брата, посадили в машину, отвезли на работу на шахту, там его рассчитали за 10 минут… дали 2 минуты на сбор вещей и увезли»
Ранее власти ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации. Мужчинам призывного возраста (от 18 до 55 лет) запрещено покидать территории самопровозглашенных республик. В то же время, проживающих в Донбассе женщин и детей начали эвакуировать в Россию.