СМИ: Жителей ДНР начали забирать с улицы на военную службу

«По фотке прям видно как ловят ... Вот же бредни для лохов ...»



«Похоже на место сбора военнообязанных. Тут все более подходит собирать, а не забирать»



«Я конечно не очевидец и не особо верю, чтоб силком заталкивали в машины и на войну принудительно». Да, каждый новый чел на вес золота, да, закон военного времени, да, встать на защиту своей земли. Но чтоб вот так... не верится».



«Это правда, сегодня приехали. Забрали брата, посадили в машину, отвезли на работу на шахту, там его рассчитали за 10 минут… дали 2 минуты на сбор вещей и увезли»