Эксперт: Украина может создать «грязную ядерную бомбу»

«Я чего очень сильно опасаюсь в случае с Украиной — создания „грязной бомбы“. Создать настоящее ядерное оружие Украина не способна, здесь я уверен, а создать „грязную бомбу“ Киев вполне может, потому что в его распоряжении есть большое количество облученного материала», -заявил Анпилогов в интервью радио Sputnik.