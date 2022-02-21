Париж исключил отправку европейских солдат на Украину

Франция и другие страны Европы не будут отправлять военных на Украину в случае военного вторжения России в эту страну, передает НСН.
«Надо говорить абсолютно ясно: военного варианта нет. Французские или европейские солдаты не будут отправлены на Украину. Но это не значит, что мы не хотим [в этом случае] причинить серьезный ущерб посредством серии санкций», — заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Он не сообщил подробности об ограничительных мерах, лишь уточнив, что их подготовка ведется с декабря 2021 года.