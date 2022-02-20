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45 минут назад

Россия и Белоруссия создали группировку для «отпора агрессорам»

Майк Габриелян

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва создали группировку войск, которая при необходимости даст отпор агрессорам. По его словам, «в Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне». Военачальника цитирует Telegram-канал белорусского Минобороны.

Россия и Белоруссия создали группировку для «отпора агрессорам»
Фото: SputnikSputnik

«Прежде всего, наши решения направлены на недопущение войны. И наши президенты, встречаясь, неоднократно это говорили: мы не хотим войны. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор», - сказал Хренин, подводя итоги учений «Союзная решимость - 2022».

Он также отметил, что в сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с «восточными соседями».

«При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией «красные линии» в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для белорусов. Мы видим, как идет отторжение основополагающего принципа неделимости безопасности», - сказал министр обороны.

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По его словам, Запад выдвигает идеи «новых форматов освоения в военном отношении территории Украины».

«Из всего вышесказанного логично следует один вывод – В Европе очень сильно запахло порохом». Её целенаправленно подталкивают к войне», - подытожил Виктор Хренин.

Сегодня стало известно, что Россия и Белоруссия решили продлить «проверку сил реагирования» из-за обострения в Донбассе и «нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства».

Ранее две страны провели совместные оперативные учения «Союзная решимость-2022». Предполагалось, что они продлятся до 20 февраля.

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