Россия и Белоруссия создали группировку для «отпора агрессорам»

«Прежде всего, наши решения направлены на недопущение войны. И наши президенты, встречаясь, неоднократно это говорили: мы не хотим войны. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор», - сказал Хренин, подводя итоги учений «Союзная решимость - 2022».