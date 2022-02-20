ДНР: ВСУ применяют западное оружие для уничтожения населения Донбасса

Украинские военные применяют оружие болгарского производства при обстрелах территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Это подтверждает снабжение Украины западным оружием для уничтожения населения Донбасса, сообщает Народная милиция ДНР в своём Telegram-канале.
Во время обстрела посёлка Зайцево (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода «Арсенал», — говорится в тексте.
В ведомстве отметили, что данный факт наглядно свидетельствует о накачивании Западом Украины летальным оружием для уничтожения жителей ДНР и ЛНР.
Ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. С начала текущих суток ВСУ 29 раз открывали огонь по ДНР. В 23 случаях применялась 122-мм артиллерия, а также 120 и 82-мм миномёты. Под обстрелы попали 16 населённых пунктов республики.
Ранее начальник Нармилиции ДНР Денис Синенков заявил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в республику. По его словам, ВСУ обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают теракты в столице ДНР и вдоль её границ. Он призвал отстоять «славу и честь» республики и подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен «каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию».