Украинские военные применяют оружие болгарского производства при обстрелах территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Это подтверждает снабжение Украины западным оружием для уничтожения населения Донбасса, сообщает Народная милиция ДНР в своём Telegram-канале.

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com ministryofdefenceua/flickr.com

Во время обстрела посёлка Зайцево (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода «Арсенал», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что данный факт наглядно свидетельствует о накачивании Западом Украины летальным оружием для уничтожения жителей ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. С начала текущих суток ВСУ 29 раз открывали огонь по ДНР. В 23 случаях применялась 122-мм артиллерия, а также 120 и 82-мм миномёты. Под обстрелы попали 16 населённых пунктов республики.