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3 минуты назад

ДНР: ВСУ используют болгарское оружие для обстрелов Донбасса

News.ru

Украинские военные применяют оружие болгарского производства при обстрелах территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Это подтверждает снабжение Украины западным оружием для уничтожения населения Донбасса, сообщает Народная милиция ДНР в своём Telegram-канале.

ДНР: ВСУ применяют западное оружие для уничтожения населения Донбасса
Фото: ministryofdefenceua/flickr.comministryofdefenceua/flickr.com

Во время обстрела посёлка Зайцево (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода «Арсенал», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что данный факт наглядно свидетельствует о накачивании Западом Украины летальным оружием для уничтожения жителей ДНР и ЛНР.

Появилось видео обстрела территории России со стороны ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. С начала текущих суток ВСУ 29 раз открывали огонь по ДНР. В 23 случаях применялась 122-мм артиллерия, а также 120 и 82-мм миномёты. Под обстрелы попали 16 населённых пунктов республики.

Ранее начальник Нармилиции ДНР Денис Синенков заявил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в республику. По его словам, ВСУ обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают теракты в столице ДНР и вдоль её границ. Он призвал отстоять «славу и честь» республики и подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен «каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию».

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