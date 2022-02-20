В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

Россия и Белоруссия решили возобновить масштабные военные учения

Майк Габриелян

Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения из-за обострения в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Россия и Белоруссия решили возобновить масштабные военные учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», - заявил Хренин.

По его словам, предстоит тщательно проработать этапы обороны Союзного государства, «которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки».

Направленность учений останется прежней – «адекватное реагирование и деэскалация военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

Ранее две страны провели совместные оперативные учения «Союзная решимость-2022».

Предполагалось, что они продлятся до 20 февраля, после чего российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации. Однако 14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что маневры продлятся столько, сколько решат лидеры двух стран.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители