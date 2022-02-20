Россия и Белоруссия решили возобновить масштабные военные учения

Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения из-за обострения в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

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«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», - заявил Хренин.

По его словам, предстоит тщательно проработать этапы обороны Союзного государства, «которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки».

Направленность учений останется прежней – «адекватное реагирование и деэскалация военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

Ранее две страны провели совместные оперативные учения «Союзная решимость-2022».