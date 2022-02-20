В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
7 минут назад

Водолацкий: в ближайшие 48 часов жители Донбасса могут быть уничтожены

News.ru

В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ от ЕР Виктор Водолацкий, его слова передаёт РИА Новости. По его информации, украинские войска могут начать полномасштабное наступление в ночь на 21 февраля на подходах к Донецку и Луганску.

"В ближайшие 48 часов жители Донбасса могут быть уничтожены"
Фото: ТАССТАСС

В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса, — сообщает депутат.

Народная милиция непризнанной Луганской народной республики отчиталась о 49 случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Украины по состоянию на утро 20 февраля.

С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

«Я не знаю, чего хочет президент России»

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков также ранее сообщил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в самопровозглашённую Донецкую народную республику. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители