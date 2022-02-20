«Уезжайте немедленно!»: В Луганске звучат сирены

Ростовские сайты, со ссылкой на эвакуированных из Донбасса людей, сообщают, что в субботу, 19 февраля, в Луганске наблюдались очереди к банкоматам, в аптеках и продовольственных магазинах. Люди, судя по всему, закупаются впрок и готовятся к худшему. Тем не менее, паники нет, хотя и чувствуется усталость от этого бесконечного кошмара. На улицах слышны сирены и призывы немедленно уезжать, что усиливает общую тревогу.

Неудивительно, что в столице самопровозглашенной ЛНР, по словам приезжих, уже не так людно, как было в пятницу. Несмотря на украинскую истерию о «путинском вторжении», город жил относительно мирно. Но после того, как «Россия не явилась на войну», обстановка резко накалилась, что не могло не сказаться на образе жизни луганчан.

«Сегодня в районе часа дня лично я объездил семь магазинов в центре города в поисках хлеба. Нет ничего страшнее, когда с прилавков пропадает хлеб — это наводит на мысли о неминуемой войне. Это страшно», - цитирует жителя Луганска интернет-ресурс 161.ru.

В сети появились сообщения, что на некоторых АЗС в Донбассе закончился бензин, а на других якобы отпускают по талонам. Люди добираются до Ростовской области своим ходом, что и создало временный дефицит топлива. Вечером, 19 февраля, и впрямь на дорогах Донского края было много машин – как с украинскими номерами, так и символикой LPR (ЛНР) и DPR (ДНР).

Впрочем, нельзя сказать, что, к примеру, трасса М-4 в Ростовской области переполнена. Если и случаются пробки, то, может быть, чуть больше, чем обычно. Правда, достаточно много полицейских машин с мигалками.

Приезжие поделились с донскими журналистами своим взглядом на происходящее. Они рассказали, что в своём большинстве не хотят покидать дома, правда, с оговоркой «пока». На форумах пишут о том, как, с одной стороны, страшно бросить всё и жить на чемоданах, но с другой стороны, если придут укрофашисты, один чёрт, всё разорят, как это было в 2014-2015 годах.

Если покопаться в публикациях того времени, можно найти жуткие свидетельства бандитского беспредела. Например, в сентябре 2014 года в соцсети некий Дмитрий из Запорожья жаловался, что не мог получить посылок в Курахово, поскольку «криминального вида личности на грузовиках отправляют в центральную Украину абсолютно всё: холодильники, плазмы, посуду, мелкую и крупную бытовую технику, ковры, мебель… Короче, награбленное барахло, ибо по дороге в Курахово в Марьинке реально стоят разграбленные дома (четырёхэтажки). По разговорам в очереди, аналогичная ситуация и в Селидово».

Укрофашисты объявили вне закона всех людей, которые не зигзируют Бандере. Они убеждены, что имеют право на всё, что принадлежит «титушкам», «колорадам» и «москалям». Если ВСУ ворвутся в ЛДНР, то можно даже не сомневаться - не оставят камня на камне, в том числе и потому, чтобы некуда было вернуться.

Юзер с ником ЦИТОКИН пишет: «Детям сейчас не место в городе. Слишком страшен опыт 2014-2015 годов. Вот и гонит страх матерей с детками куда подальше. Не хочу и не могу описать боль матери, потерявшей в январе 2015-го четырёхлетнего сына под завалами, пока мы спасали старшую сестрёнку. Думал, такое больше не повторится, отогнали гнид, тяжёлое вооружение запретили, но видно мрази решили напоследок собрать свою жатву».

Необязательно уезжать «куда подальше». До Ростова, Новочеркасска, Волгодонска, Таганрога рукой подать. Здесь уже принимают эвакуированных.

«В городе создан оперативный штаб, ведётся работа по приёму и комфортному размещению беженцев. Многие горожане готовы предложить свою помощь в качестве волонтёров. Уже сегодня в казачьей столице будет размещено около двухсот человек: граждане России и Украины: женщины, дети, старики», - сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

Из Волгодонска тоже пришла новость, что в субботу город Атоммаша принял почти 100 человек, главным образом пожилых, детей, инвалидов. Их разместили в гостинице «Волгодонск». Всего Донской край планирует принять 14 тысяч беженцев в пунктах временного размещения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил обстановку в регионе как «в целом нормальную», тем не менее, он призвал: «Не множьте слухи, всё под контролем».

А слухи в основном связаны с обострением ситуации на линии разграничения. Можно, к примеру, услышать, что Крым обменяли на Донбасс, мол, поэтому и вывозят людей. Понятное дело, от этого отдаёт душком конспирологии, однако, как и здесь, в российских гостиницах и лагерях отдыха, так и в ЛДНР справедливо винят в обострении неуравновешенного клоуна «Зе». В принципе, о том, что Зеленский лично заинтересован в «кровавой жатве» в Донбассе, говорят даже в Киеве.

В интервью «Економічна правда» бизнесмен Амик Амирханян, компании которого занимались строительством дорог, рассказал о теневой экономике ключевого имиджевого проекта президента, откате от «Великого строительства» и роли в этом процессе окружения украинского лидера. Всё это, на фоне запредельного роста услуг ЖКХ и падения уровня жизни громадян, вызывает самую настоящую ненависть к «маленькому фюреру», который затеял, будто на базе, торг со всеми, с кем можно и с кем нельзя.

«На Западе сегодняшний "шантаж" Украины по кейсу отмены Будапештского договора восприняли негативно. Владимир Александрович пошёл по лезвию бритвы. Весь западный истеблишмент понимает, что ядерное оружие на Украине - это очень опасно и рискованно. Западная пресса сейчас неоднозначно отреагирует на этот "публичный шантаж" Зеленского», - пишут на украинских телеграм-каналах.

Можно и так сказать: «Зе» бросит ВСУ на ЛДНР, если ему лично не заплатят за отказ от слива Будапештского договора. И нынешнему президенту Украины глубоко наплевать на маленьких детей, которых поздно ночью везут в незнакомое место подальше от бомб и снарядов. При этом топы-укрофашисты готовы бросить под пули зомбированных бандеровской пропагандой пареньков.