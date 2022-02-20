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24 минуты назад

Порошенко заявил об «отказе» российских танков воевать с «Джавелинами»

Илья Родин

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что в свое время он смог остановить «агрессию со стороны России» посредством дезинформации. Он сказал, что смог напугать врагов мощным западным оружием. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Порошенко вспомнил, как остановил «агрессию России»
Фото: ReutersReuters

Западные партнеры, сказал Порошенко, прислали Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin. Но ему «было запрещено отправлять их на фронт».

И тогда он отдал приказ распустить слухи о том, что каждая бригада получила «Джавелины», освоила их и готова применять, если «российские танки будут выходить на позиции».

«Со следующего дня российские механики [танкисты] отказывались выходить на боевые позиции», - сообщил бывший президент Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты непризнанной Донецкой народной республики. Удар был нанесен при помощи запрещенных Минскими соглашениями мин калибром 120 миллиметров.

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