Порошенко вспомнил, как остановил «агрессию России»

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что в свое время он смог остановить «агрессию со стороны России» посредством дезинформации. Он сказал, что смог напугать врагов мощным западным оружием. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Западные партнеры, сказал Порошенко, прислали Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin. Но ему «было запрещено отправлять их на фронт».

И тогда он отдал приказ распустить слухи о том, что каждая бригада получила «Джавелины», освоила их и готова применять, если «российские танки будут выходить на позиции».

«Со следующего дня российские механики [танкисты] отказывались выходить на боевые позиции», - сообщил бывший президент Украины.