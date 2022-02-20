В ЛНР сообщили о гибели гражданских при атаках ВСУ

В Народной милиции сообщили, что атаки со стороны украинских военных привели к гибели мирных граждан самопровозглашённой ЛНР. Кроме того, разрушены пять домов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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В районе 5 утра 20 февраля боевики 79 десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н.п. Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник, понёс потери и отступил, — говорится в сообщении.

Добавляется, что точное число жертв ещё предстоит выяснить. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.