ВСУ за полчаса два раза обстреляли ДНР по двум направлениям

Украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики. При этом они использовали запрещенные Минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает РИА Новости.
По информации издания, по Еленовке выпущено четыре мины, а по населенному Докучаевск — восемь.
Кроме того, украинские военные выпустили по населенному пункту Докучаевск 20 гранат из АГС, по населенному пункту Новоласпа — 16 мин калибром 120 миллиметров, по Старомихайловке — 8 снарядов калибром 122 миллиметра, а по населенному пункту Ленинское — 10 гранат из СПГ.
Ранее сообщалось, что Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских военных. Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. Он ведет обстрел ополченцев, используя при этом запрещенную Минскими соглашениями технику. Руководство ДНР и ЛНР приступило к эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.