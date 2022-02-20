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1 час назад

На Украине выступили за размещение американских войск на территории страны

Lenta.ruиещё 1

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за размещение американских войск на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине выступили за размещение войск США в стране
Фото: ReutersReuters

По его мнению, это единственные гарантии безопасности, которые сработают до вступления Украины в альянс. При этом экс-глава МИД Украины подчеркнул, что речь идет не о классических базах НАТО.

Климкин также заявил, что Украина должна поднимать стоимость вторжения на ее территорию.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления страны в НАТО не стоит считать оговоркой или воспринимать не всерьез. Он отметил, что Украина, выстраивая антироссийские планы в 2014 году, рассчитывала на попадание в альянс и поддержку Европы. В настоящее время киевские власти прекрасно понимают, что страны НАТО не желают ввязываться из-за нее в военный конфликт, поэтому торгуют своим возвратом к нейтралитету, отметил он.

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