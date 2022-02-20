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13 минут назад

В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Елена Прошина

Украинские военные совершили 49 нарушений режима прекращения огня за 19 февраля. При этом они использовали тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает РИА Новости.

ЛНР: ВСУ почти 50 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в заявлении, за прошедшие сутки 19 февраля 2022 года вооруженные формирования Украины совершили 49 нарушений режима прекращения, учитывая применение тяжелого оружия.

По информации представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные мины калибром 120 миллиметров. Они запрещены Минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских военных. Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. Он ведет обстрел ополченцев, используя при этом запрещенную Минскими соглашениями технику. Руководство ДНР и ЛНР приступило к эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

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