ЛНР: ВСУ почти 50 раз нарушили режим прекращения огня

Украинские военные совершили 49 нарушений режима прекращения огня за 19 февраля. При этом они использовали тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает РИА Новости.

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Как говорится в заявлении, за прошедшие сутки 19 февраля 2022 года вооруженные формирования Украины совершили 49 нарушений режима прекращения, учитывая применение тяжелого оружия.

По информации представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные мины калибром 120 миллиметров. Они запрещены Минскими соглашениями.