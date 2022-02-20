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34 минуты назад

CNN: журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбасс

ТАССиещё 1

Американский телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из французского агентства Agence France-Presse попали под обстрел в Донбассе в субботу во время сопровождения министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбасс
Фото: ReutersReuters

В субботу представитель украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты украинского парламента и иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе.

"Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, оказалась под минометным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Телеканал "Украина-24" ранее сообщал, что попавшие под обстрел украинские депутаты и иностранные журналисты не пострадали. Телеканал также информировал, что под обстрелом оказался и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, однако эта информация не была подтверждена официально.

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