В ОДКБ назвали условие отправки миротворцев в Донбасс

"Гипотетически это можно представить [размещение миротворцев] при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", - уточнил генсек ОДКБ.