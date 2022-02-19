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54 минуты назад

Генсек ОДКБ: организация может направить в Донбасс миротворцев

Газета.Ru

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы отправить миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. По его словам, для отправки миротворцев потребуется согласие Киева.

В ОДКБ назвали условие отправки миротворцев в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гипотетически это можно представить [размещение миротворцев] при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", - уточнил генсек ОДКБ.

Он не исключает, что решение ситуации с Донбассом стоит искать путем диалога.

"Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то", - заключил Зась.

18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения.

Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины. Также на следующий день, 19 февраля, беженцы из Донбасса начали получать первые выплаты по 10 тыс. руб.

Разведка ДНР заявила о перехвате плана нападения Украины на Донбасс

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