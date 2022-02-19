Россия показала пуск «Кинжала». Видео

Также Минобороны России успешно провело старты: с кораблей и подлодок Северного и Черноморского флотов — крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», с полигона Капустин Яр —крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», с Плесецка по полигону Кура — межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС по целям на полигонах Пембой и Кура — крылатых ракеты воздушного базирования, с атомного подводного крейсера Карелия из Баренцева моря по полигону Кура — баллистической ракеты «Синева». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/weapon/48166576/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink