Крупнейшие российские информационные агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут 19 февраля, в субботу, что на территории Тарасовского района Ростовской области разорвался снаряд. Это произошло в километре от государственной границы России и Украины.
«Взрыв произошёл в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», - приводит слова источника РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что на месте взрыва снаряда уже работают специалисты силовых ведомств. Жертв и разрушений нет.
«Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», - приводит дополнительные подробности ТАСС со ссылкой на слова источника.
Ранее сообщалось, что российские блогеры по-разному приняли публикации СМИ об эвакуации населения ЛДНР в Ростовскую область.
Многие комментаторы восприняли эту информацию сочувственно и понимающе. Другие высказываются крайне негативно, предлагают свои пути решения вопроса с беженцами. В частности, призывают отправить беженцев в коттеджи на Рублевке.