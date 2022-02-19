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32 минуты назад

В США рассказали о заставляющих Россию думать F-35

Lenta.ru

Переброска истребителей пятого поколения F-35 Lightning II на базу Военно-воздушных сил (ВВС) США Шпангдалем в Германии не только укрепит потенциал коллективной обороны НАТО, но и в случае необходимости позволит направить эти самолеты против российской армии, рассказывает американский журнал The National Interest.

В США рассказали о заставляющих Россию думать F-35
Фото:  Jocelyn A. Ford / U.S. Air Force / AP Jocelyn A. Ford / U.S. Air Force / AP

Издание пишет, что «присутствие F-35 на расстоянии удара, возможно, существенно меняет динамику силы и стратегический расчет», в частности, «может заставить Россию дважды подумать о любом вторжении в Украину по ряду ключевых причин».

«Развертывание F-35 было бы значительным преимуществом для стран НАТО против наступающих российских сухопутных войск. Маловероятно, что российские истребители-невидимки Су-57 смогут сравниться с F-35, которыми управляют ВВС стран НАТО. Россия эксплуатирует лишь несколько Су-57», — говорится в публикации.

В феврале издание Defense News написало, что в потенциальном военном конфликте с Россией в Восточной Европе, в частности, на Украине, НАТО стоит отказаться от использования американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за высокого риска потери этих малочисленных и дорогостоящих самолетов.

Новые проблемы Пентагона: F-35 мажет по цели

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