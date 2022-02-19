Российский «Панцирь-СМ» получил уникальную навигационную систему

Индустриальный директор комплекса вооружений “Ростеха” Бекхан Оздоев рассказал, что они оснастили модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" уникальной навигационной системой. В данное время ведутся испытания.

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Сообщается, что бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС), которую установили в ЗРПК «Панцирь-СМ», разрабатывается силами ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Отмечается отсутствие аналогов подобной технологии во всем мире.

В ней реализовано уникальное сочетание ключевых параметров современных систем ориентирования - высокой точности автономного определения углов, времени готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. Она применена в рамках опытно-конструкторской работы по модернизации ЗРПК "Панцирь". Сейчас оснащенный новой системой навигации ЗРПК проходит испытания Бекхан Оздоев Индустриальный директор комплекса вооружений “Ростеха”