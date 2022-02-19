Российский «Панцирь» получил высокоточную систему навигации

Российский модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» получил уникальную навигационную систему разработки ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»), сейчас ведутся ее испытания. Об этом сообщил рассказал индустриальный директор комплекса вооружений корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

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По его словам, новая навигационная система, которой оснастили «Панцирь», разработана на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) мирового уровня и не имеющая аналогов в России. «В ней реализовано уникальное сочетание ключевых параметров современных систем ориентирования — высокой точности автономного определения углов, времени готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам», — сказал Оздоев.

Ранее источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в Южном военном округе (ЮВО) сформируют новые части и подразделения мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), которые прикроют юг России и Кавказ. Военные получат зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь».