ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла

Военные Украины дважды обстреляли населенный пункт Стыла, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Силовики выпустили 12 и 15 мин калибром 120 мм.

Всего украинская сторона 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Силовики вели огонь по территории республики, используя, в том числе, артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

Ранее сообщалось об одном обстреле Докучаевска. Было выпущено 14 мин. Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенный пункт из запрещенных минометов калибром 120 миллиметров.