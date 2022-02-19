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47 минут назад

ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла

Елена Прошина

Военные Украины дважды обстреляли населенный пункт Стыла, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Силовики выпустили 12 и 15 мин калибром 120 мм.

Всего украинская сторона 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Силовики вели огонь по территории республики, используя, в том числе, артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

Ранее сообщалось об одном обстреле Докучаевска. Было выпущено 14 мин. Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенный пункт из запрещенных минометов калибром 120 миллиметров.

Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.

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