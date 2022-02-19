МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.

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Это связано с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР.

«В настоящее время ГУМЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности. Для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы. В них вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава», — следует из сообщения.

Всего в регионе организовано шесть автомобильных пунктов.

«Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники», — отмечается в сообщении.