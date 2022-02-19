МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.
Это связано с ситуацией с беженцами из ДНР и ЛНР.
«В настоящее время ГУМЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности. Для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы. В них вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава», — следует из сообщения.
Всего в регионе организовано шесть автомобильных пунктов.
«Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники», — отмечается в сообщении.
Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.