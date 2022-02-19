В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска

В ДНР заявили о еще одном обстреле Докучаевска, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Выпущено 14 мин. Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенный пункт из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 00:40 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 15 мин калибром 120 мм», - сказано в сообщении.
Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.