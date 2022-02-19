В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска

В ДНР заявили о еще одном обстреле Докучаевска , сообщает Р ИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.