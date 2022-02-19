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29 минут назад

Названы причины взрывов в Луганске

Елена Прошина

В «Луганскгаз» сообщили, что взрыв на газопроводе «Дружба» является диверсией, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Названы причины взрывов в Луганске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналогично специалисты оценили еще один взрыв, который произошел в Каменнобродском районе города. По предварительным данным - на газовой заправке.

Версию взрыва газопровода подтвердил корреспондент РИА Новости. На месте работают сотрудники местного МЧС.

Представители «Луганскгаза» сообщили, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о крупном возгорании.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные обстреляли Докучаевск, выпустив более 40 гранат.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 00.05 - населенный пункт Бугас — населенный пункт Докучаевск: выпущено 40 гранат из АГС», — следует из сообщения представительства.

Напомним, ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область на фоне угрозы вторжения Украины. Прежде всего, это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

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