БМП Украины врезалась в танк на глазах у Зеленского

На учениях вооруженных сил Украины «Метель 2022» Боевая машина пехоты (БМП-1) столкнулась с танком. За маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщили в сюжете «Телевизионной студии новостей» (ТСН) канала «1+1».

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Инцидент произошел в ходе маневров в Ровенской области 16 февраля. На кадрах с учений видно, как в танк Т-64БВ, движущийся перпендикулярно, врезалась БМП. После этого боевая машина остановилась, а танк поехал дальше. В пресс-службе офиса президента Украины уточнили, что за маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский.