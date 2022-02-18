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1 час назад

БМП Украины врезалась в танк на глазах у Зеленского

Елена Прошина

На учениях вооруженных сил Украины «Метель 2022» Боевая машина пехоты (БМП-1) столкнулась с танком. За маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщили в сюжете «Телевизионной студии новостей» (ТСН) канала «1+1».

БМП Украины врезалась в танк на глазах у Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ходе маневров в Ровенской области 16 февраля. На кадрах с учений видно, как в танк Т-64БВ, движущийся перпендикулярно, врезалась БМП. После этого боевая машина остановилась, а танк поехал дальше. В пресс-службе офиса президента Украины уточнили, что за маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский.

Командно-штабные учения «Метель-2022» начались 8 февраля, они будут длиться весь февраль по всей территории Украины. Основной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооруженных сил. 16 февраля на учения прибыл Владимир Зеленский.

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