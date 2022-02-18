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17 минут назад

В Донбасс прибыли украинские диверсанты

Елена Прошина

Украинские диверсанты прибыли в районы подконтрольные Киеву. Речь идет о населенных пунктах Счастье, Станица Луганская и Крымское. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, об этом свидетельствуют данные разведки самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Донбасс прибыли украинские диверсанты
Фото: ReutersReuters

«В районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций «Запад», до 20 человек каждая», - приводит слова Филипоненко РИА Новости.

Он уточнил, что главной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в данных районах, а также проведение диверсий. Как уточняется, в диверсиях могут быть задействованы самодельные взрывные устройства осколочно-фугасного типа, которые доставляются на места с помощью дронов.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на границе с Донбассом. 18 февраля прошла информация о том, что вооруженные силы Украины обстреляли позиции ДНР и ЛНР.

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