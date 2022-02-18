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1 час назад

ВСУ продолжили минометный обстрел ЛНР

Елена Прошина

Украинские силовики из минометов обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ продолжили минометный обстрел ЛНР
Фото: ReutersReuters

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения», — сказал офицер представительства, добавив, что огонь велся по населенным пунктам Калиновка, Калиново и Санжаровка.

По его словам, стрельба велась из минометов калибром 120 мм.

Напомним, что в четверг утром представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что ВСУ открыли огонь по их позициям. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В свою очередь, народная милиция ДНР открыла стрельбу по огневым точкам силовиков, чтобы защитить мирное население.

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