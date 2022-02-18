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1 час назад

Шойгу проведет телефонные переговоры с министром обороны США 18 февраля

ТАСС

Шойгу проведет 18 февраля телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по инициативе американской стороны. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу.

Шойгу проведет телефонные переговоры с министром обороны США
Фото: ТАССТАСС

"18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Разговор состоится по инициативе американской стороны", - сказали в военном ведомстве.

12 февраля Шойгу также созванивался с Остином. В Пентагоне тогда заявили, что министры "обсудили наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины". В российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу и Остин обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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