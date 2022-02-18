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59 минут назад

В Луганске сообщили о массированных обстрелах и перебоях с электричеством

Lenta.ru

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской стороной. Из Луганска при этом передают о перебоях с электричеством, связью и интернетом, сообщили в Telegram-канале Марочко Live.

По данным Народной милиции ЛНР, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Николаевке минами калибра 120 миллиметров. Из-за обстрелов повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод. Около 500 человек осталось без электричества.

Взрыв произошел в Луганске

Жертв среди мирного населения нет, однако у многих домов разбиты окна, а взрывной волной людей сбивало с ног, утверждают очевидцы обстрела.

«Как мы живые остались, я не знаю», — рассказала одна из женщин в Николаевке.

Вооруженная эскалация в Донбассе началась 17 февраля. Обстрелы с обоих стороны продолжились и на следующий день — сообщения о выпущенных минах передают с утра 18 февраля сразу с нескольких участков линии соприкосновения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский лично прибыл на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и осмотрел образцы новейшего вооружения, поставленные ВСУ странами НАТО.

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