Индия испытала противокорабельную ракету ВrahMos

Индия в пятницу провела успешные испытания морской версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на Индийскую организацию оборонных исследований и разработок (DRDO).

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"Ракета BrahMos была успешно запущена сегодня у западного побережья страны с борта новейшего эсминца "Вишакхапатнам". Ракеты BrahMos являются основным оружием кораблей индийских ВМС. Сейчас разрабатывается версия этих ракет с подводным стартом, которые Индия предложит на экспорт другим странам", - заявили в ведомстве.

В декабре 2021 года состоялся первый испытательный пуск противокорабельной ракеты BrahMos, который также был осуществлен с эсминца "Вишакхапатнам". В том же месяце с истребителя Су-30МКИ была испытана авиационная версия этой ракеты.

Сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace ("Брамос аэроспейс"). Она разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.