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47 минут назад

Россия впервые испытала «Кинжал» в Сирии

Lenta.ruиещё 1

Россия впервые испытала истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в Сирии, сообщают «Известия».

Россия впервые испытала «Кинжал» в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующий новый отдельный полк впервые поднялся над Средиземным морем для проведения учений. Вместе с МиГ-31К в них принимали участие противолодочный самолет Ил-38, воздушный танкер Ил-78 и истребители Су-35 и Су-30СМ.

В феврале американский журнал Military Watch написал, что российские гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», переброшенные в Сирию, могут закрыть Средиземное море для НАТО.

В феврале Минобороны России сообщило о переброске истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 со сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в учениях Военно-морского флота России в Средиземном море.

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