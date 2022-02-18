Британия показала карту готовящегося «вторжения» России на Украину

Минобороны INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG— Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022 Великобритании опубликовали схему готовящегося «вторжения» России на Украину . В официальном Twitter -аккаунте британского ведомства появилось изображение карты с якобы направлениями движения российских военных.

Фото: Reuters Reuters

Согласно схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», сухопутные войска России нападут на Киев и Днепр: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии. Вторая фаза нападения предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

Видео дня

«Россия сохраняет значительное военное присутствие (близ Украины, — прим. Ленты.ру), силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии оборонного ведомства.

Дата «вторжения»

О дате «вторжения» на Западе всерьез заговорили в первой половине месяца. Так, 12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия планирует начать наступление на Украину 16 февраля. Позднее британская газета The Sun в своем материале назвала точное время: полномасштабная операция, по версии издания, должна была начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому). Несколько официальных лиц в Вашингтоне подтвердили заявление президента. Сообщалось, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Днем ранее, 11 февраля, американское агентство Bloomberg назвало датой «вторжения» России на Украину 15 февраля. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия РФ могли включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев.

«Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — писало информагентство.

При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения его источники не представили.

Ответ Москвы

В Москве заявления западных политиков и СМИ называли истерией. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом Вашингтона для решения собственных проблем.

«Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — резюмировала дипломат.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов также опроверг сообщения о возможном вторжении.

Чижов отметил бездоказательность данных суждений.

«Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил он.

Представитель Кремля также рассказал о реакции президента на подобную информацию. По его словам, Путин иногда шутит об этом — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Он добавил, что подобные сообщения уже представляют собой «маниакальное информационное безумие», к которому невозможно относиться с пониманием.