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20 минут назад

БМП-1 столкнулась с танком Т-64БВ во время учений ВСУ в Ровенской  области

Газета.Ru

Во время учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк. Кадры произошедшего показали в эфире телеканала "1+1". Инцидент произошел в рамках маневров в Ровенской области 16 февраля.

Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского
Фото: ReutersReuters

В репортаже телеканала можно увидеть, как БМП-1 ВСУ на скорости въезжает в танк Т-64БВ, который передвигался перпендикулярно движению боевой машины.

В пресс-службе офиса президента Украины ранее сообщали, что глава государства Владимир Зеленский наблюдал за маневрами.

8 февраля на Украине стартовали командно-штабные учения "Метель-2022". Цель мероприятия - отработка вопросов управления группировками войск при ведении оборонительной операции.

12 февраля МВД Украины провело тактико-специальные учения в Херсонской области возле границы с Крымом под наблюдением президента Владимира Зеленского. Маневры прошли на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка.

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